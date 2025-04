Anderlecht bewijst andermaal dat het een maatje te klein is voor Union, Genk en Club: ontluisterende cijfers

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG heeft RSC Anderlecht geklopt op speeldag 3 van de Champions' Play-offs. En zo blijven de slechte resultaten voor paars-wit tegen de top-3 van de competitie maar aanhouden. Dit seizoen werd zelfs (nog) niet gewonnen tegen een team dat boven hen staat.

Union SG was de betere van RSC Anderlecht en won uiteindelijk met 2-0 van paars-wit. En zo is het 0 op 9 voor paars-wit in de Champions' Play-offs, na eerdere nederlagen tegen Genk en Club Brugge.

Pijnlijk tegen de topclubs

Tegen Genk werd met 1-2 verloren, op bezoek bij Club Brugge kwamen ze met 2-0 nog vrij goed weg. Ontluisterende cijfers zo, tegen Antwerp en Gent zal het beter moeten de komende wedstrijden.

Ook in de reguliere competitie ging het trouwens niet goed met RSC Anderlecht in de topwedstrijden. Tegen Union werd toen in eigen huis met 0-2 verloren en op bezoek speelden ze (in september!) 0-0 gelijk.

1 op 27, doelsaldo van 2-17

Tegen Genk verloren ze in Limburg met 2-0 en thuis verloren ze met 0-2. En tegen Club Brugge werd het in eigen huis zelfs 0-3, op bezoek in Jan Breydel werd dan weer met 2-1 verloren.

De slotsom is dan ook een zeer zware balans, want paars-wit sprokkelde tegen de top-3 amper 1 op 27. Anderlecht scoorde amper twee keer en kreeg in die negen wedstrijden ook zeventien treffers tegen.