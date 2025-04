Johan Boskamp waarschuwt Club Brugge: "Hayen zal zich een kramp geschrokken zijn"

Club Brugge ontvangt zondagavond KRC Genk op Jan Breydel. Voor beide clubs een bijzonder belangrijke wedstrijd.

Dit weekend wordt met Club Brugge-Racing Genk voor het eerst in deze Champions' Play-offs een wedstrijd gespeeld tussen twee titelkandidaten. Johan Boskamp verwacht een leuke match.

"Ik verwacht me aan een lekker potje tussen twee aanvallende ploegen", opende hij bij Het Belang van Limburg. Als de Limburgers winnen, bedraagt de kloof met Club al zeven punten. Met een zege van blauw-zwart nadert Club tot op één punt van de leider.

"Bij winst deelt Genk een stevig tikkie uit, maar Club zal wel weer op scherp staan nadat ze het vorig weekend bijna uit handen gaven op Antwerp", gaat Boskamp verder. Daar maakten de Bruggelingen het zichzelf nog heel moeilijk.

Club ging met een 0-3 voorsprong de rust in, maar liet Antwerp in de tweede helft nog tot 2-3 terugkomen. The Great Old kwam zelfs nog dichter bij een gelijkspel dan blauw-zwart bij de 2-4.

"Ongelofelijk hoe de gemakzucht daar toesloeg na de rust. Nicky Hayen zal zich wel een kramp geschrokken zijn. Het was nochtans niet de eerste keer dit seizoen", besluit Boskamp.