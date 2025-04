Tobe Leysen wil revanche tegen KV Mechelen en mikt op eerste zege met OHL

Zondag trekt OH Leuven naar het AFAS Stadion voor de derde speeldag van de Europe Play-offs. Daar wacht een moeilijke verplaatsing naar KV Mechelen, een ploeg waar OHL nog een rekening mee heeft openstaan.

In oktober kreeg OH Leuven een stevige tik van Malinwa: 5-0. Doelman Tobe Leysen wil dat deze zondag rechtzetten. “Het is al gebleken dat Mechelen niet de makkelijkste verplaatsing is voor ons, maar we willen revanche", laat de doelman weten op de clubwebsite.

OH Leuven begon deze Europe Play-offs met twee gelijke spelen: thuis tegen Charleroi en uit bij Westerlo. Toch had de ploeg in beide wedstrijden mogelijkheden om er meer uit te halen.

“We pakken niet wat we verdienen", zegt Leysen. “Maar het klassement ligt nog helemaal open. Alles kan nog.”

Duidelijke ambitie

De ambitie bij OHL blijft dan ook duidelijk. Ondanks de moeilijke start in de play-offs wil het team nog iets moois neerzetten. “We moeten hoog mikken", besluit Leysen strijdvaardig.

De Leuvenaars tellen momenteel drie punten minder dan leider Malinwa. Volgende week zaterdag wacht een thuiswedstrijd tegen Dender.