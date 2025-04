De volgende vertrekker bij Antwerp? "Ik droom van een afscheid als dat van Ritchie De Laet en Mark van Bommel"

Michel-Agne Balikwisha is weer helemaal terug na zijn blessure. Speelt hij zijn laatste play-offs voor Antwerp?

Michel-Ange Balikwisha staat er weer helemaal na zijn lastige blessure. De voorbije twee wedstrijden was hij al goed voor één doelpunt en één assist. Maar zal Antwerp nog lang van zijn kwaliteiten kunnen genieten?

Balikwisha kon eerder al op buitenlandse interesse rekenen, voornamelijk van Celtic. Bovendien gaat hij volgend seizoen zijn laatste contractjaar in bij The Great Old. Het is nog niet zeker dat hij vertrekt.

"Neen, dat niet. De voorzitter en Marc Overmars zijn de komende weken aan zet. Hoe ik de play-offs beëindig, zal veel bepalen. Als ik op dit elan doorga, kan het snel gaan", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Maar de kans bestaat wel. De buitenlandse interesse in hem is er nog steeds. "Als morgen zou blijken dat het Antwerp-verhaal stopt, dan hoop ik tijdig elders te tekenen, om op die manier nog een afscheidsmatch te kunnen spelen."

"De fans betekenen véél voor mij, ook al toon ik dat niet altijd op het terrein. Ik blijf altijd rustig, want ik ben een stille genieter. Daarom droom ik van een afscheid als dat van Ritchie De Laet en Mark van Bommel. Niet om zélf in de bloemetjes te worden gezet, maar om de fans te bedanken voor hun jarenlange steun", besluit hij.