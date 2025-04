'STVV zorgt voor grote verrassing en heeft nieuwe Belgische coach beet, die sowieso blijft bij eventuele degradatie'

STVV heeft zijn nieuwe coach al beet na het ontslag van Felice Mazzu. Wouter Vrancken zou hem moeten opvolgen.

Felice Mazzu werd eerder deze week ontslagen bij STVV vanwege het tegenvallende spel en de mindere resultaten. De 0-3 nederlaag tegen KV Kortrijk was de druppel. Sint-Truiden moest op zoek gaan naar een nieuwe coach.

Maar die zoektocht is nu over: volgens Het Nieuwsblad wordt Wouter Vrancken de nieuwe hoofdcoach van STVV. Er werd een mondeling akkoord gevonden.

Vrancken zat sinds zijn vertrek bij KAA Gent eind januari zonder club. Na Felice Mazzu werft STVV op deze manier opnieuw een coach aan die ook aan het roer stond bij KRC Genk.

Momenteel zit de coach nog op vakantie in de VS, maar vanaf dinsdag neemt hij over. Voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge zit assistent-coach Frédéric De Meyer, zoals eerder gemeld, gewoon op de bank.

Het Nieuwsblad weet ook dat bij een eventuele degradatie, Vrancken gewoon hoofdtrainer blijft van de club in de Challenger Pro League. De pauze in de Relegation Play-offs met Pasen komt zeker gelegen voor de Truienaars...

Als geboren Truienaar zal het een beetje thuiskomen zijn voor Vrancken. Hij was tussen de zomer van 1997 en de zomer van 2004 ook als speler actief bij de club.