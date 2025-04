De derde helft "Dat de zon vandaag schijnt is geen toeval": honderden mensen nemen afscheid van flamboyante ondernemer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In Elsegem is zaterdagmiddag afscheid genomen van ondernemer Willy Naessens. Die had gedurende zijn levensloop ook een grote liefde voor het voetbal en was bij meerdere ploegen op een bepaald moment sponsor.

Willy Naessens was een Belgisch ondernemer en eigenaar van een bedrijfsgroep in voeding en industrie- en zwembadenbouw uit Wortegem-Petegem. Naessens was ook bekend als paarden- en koetsliefhebber en bezat een eigen stoeterij. Twee weken geleden overleed hij aan de gevolgen van complicaties na een val eind januari in Oostende. Ten grave gedragen Zaterdag werd hij ten grave gedragen met een lange stoet vanuit zijn stoeterij naar de kerk van Elsegem. Christoff zorgde voor de muziek tijdens de begrafenis, honderden mensen kwamen hem groeten. Bart Verhaeghe over Willy Naessens:



“Hij was een zeer goede zakenman. Ik ga hem nooit vergeten. Hij gaat ook verder leven. Hij heeft zoveel inspirerende dingen nagelaten en zijn bedrijf zal dat ook uitstralen, de mensen die daar werken ook.”#deafspraak pic.twitter.com/nfn6WTcZ5Z — De Afspraak (@deafspraaktv) March 31, 2025 Daarbij ook bekende mensen als Bart Kaëll en Luc Appermont. "Hij was graag gezien door iedereen", aldus Kaëll. Naessens werd uiteindelijk 86 jaar. Willy Naessens Group sponsorde voetbalclub KSV Oudenaarde en was shirtsponsor van de eersteklassers Waasland-Beveren, SV Zulte Waregem en het Nederlandse RKC Waalwijk.