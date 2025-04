Anderlecht-legende Paul Van Himst heeft een gouden raad voor Vandenhaute en Coucke en is kritisch voor Besnik Hasi

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voorafgaand aan de Brusselse derby tegen Union heeft Paul Van Himst, levende legende van RSC Anderlecht, zijn bezorgdheid geuit over de koers van zijn club. Sinds 2017 beleeft paars-wit een turbulente periode en volgens Van Himst is de sleutel tot herstel duidelijk: stabiliteit.

“De club verandert te vaak van richting op alle niveaus. Enkel een stabiele structuur kan Anderlecht opnieuw naar prijzen leiden", zegt hij in Sudpresse. Hoewel Van Himst zich zelden rechtstreeks mengt in de beslissingen van de club, laat hij zijn mening niet achterwege.

"Union en Club Brugge wisselden ook van coaches, maar hun fundamenten zijn sterk. Dat mist Anderlecht.” Hij vindt het bovendien jammer dat cruciale momenten, zoals de gemiste kans van Dolberg tegen Genk, het verschil maken in een seizoen.

De match tegen Genk gaf Van Himst gemengde gevoelens. “De eerste 25 minuten waren echt goed en gaven hoop", zegt hij. “Maar daarna zakte het elftal fysiek volledig in elkaar. Dat baart me zorgen. Er zijn te veel blessures en spelers als Dolberg en Hazard komen nog maar net terug uit blessure en missen frisheid.”

De intensieve coaching van Besnik Hasi doet hem denken aan zijn eigen ervaringen onder Georg Kessler, waar hij ook taken kreeg die niet bij zijn profiel pasten. Over het spelsysteem van Hasi is Van Himst kritisch. “Drie centrale verdedigers? Dat zijn er meestal gewoon vijf. En als de flankspelers hun man laten lopen, zoals tegen Genk, wordt het een ramp.”

Volgens hem past een 4-4-2 beter bij de kern. Toch beseft hij dat Hasi met een loodzware start in de play-offs zit, met wedstrijden tegen Club Brugge, Genk en Union. Toch gelooft Van Himst in een stunt van Anderlecht tegen stadsrivaal Union.

Of Union nu de nummer één van de hoofdstad is? “Anderlecht blijft de grootste club van Brussel, qua naam en geschiedenis", benadrukt hij. “Maar het wordt hoog tijd dat ze dat ook op het veld laten zien. Durven aanvallen."