Islam Slimani haalt stevig uit naar Jesper Fredberg als het gaat over zijn periode bij Anderlecht

Islam Slimani, tegenwoordig spits bij Westerlo, blikt met gemengde gevoelens terug op zijn passage bij Anderlecht. De Algerijn werd in januari 2023 op het allerlaatste moment overgenomen van Brest, en had nooit verwacht dat hij nog in het Lotto Park zou belanden.

“Om 21 uur op Deadline Day leek er niets te gebeuren. Een uur later zat ik plots in de auto richting het stadion van Brest om te tekenen voor Anderlecht. Pas de volgende dag nam ik het vliegtuig. Ik wist amper waaraan ik begon, behalve dat het een grote club was", klinkt het in LDH.

Bij zijn komst werd zijn leeftijd meteen in vraag gesteld. “Ik was toen 35. Er waren mensen die zich afvroegen waarom ze een ‘oude’ speler binnenhaalden. Maar als men aan mij twijfelt, dan is dat net mijn kracht. Dan wil ik iedereen het tegendeel bewijzen,” aldus Slimani.

Hij had weinig tijd nodig om zijn waarde te tonen. Met 9 doelpunten in 16 wedstrijden bewees Slimani zich als betrouwbare spits. “Coach Brian Riemer sprak veel met me. Hij geloofde in mij, net als mijn ploegmaats. Voor een spits is dat cruciaal. Ik heb daar geweldige momenten beleefd.”

Zijn absolute hoogtepunt? Dat kwam niet in eigen land. “Mijn mooiste moment was de goal in Villarreal, waardoor we ons plaatsten voor de kwartfinales van de Conference League. De sfeer in dat stadion deed me denken aan de Premier League. Het was een moeilijke bal, al leek het simpel. Ik dacht niet na, ik trapte gewoon hard en hij ging erin.”

Toch kwam er geen vervolg aan zijn avontuur bij paars-wit. Volgens Slimani lag dat niet aan de sportieve staf, maar aan Jesper Fredberg, de toenmalige sportief directeur. “Er waren wel gesprekken, maar die waren oppervlakkig. Ik voelde geen echte wil van zijn kant om mij te houden. Het had niets te maken met Dolberg of zo. Ik had het gevoel dat ik plan B was, terwijl ik vond dat ik mijn waarde had bewezen.”

Coach Riemer wou Slimani nochtans absoluut behouden. “Hij zei me dat ik belangrijk was voor de groep, op én naast het veld. Hij had me zelfs een fysiek programma meegegeven voor tijdens de vakantie. Maar Fredberg… die toonde geen respect.”