Eden Hazard komt met grote verrassing en neemt belangrijke rol op bij deze Belgische club

Eden Hazard was vanavond aanwezig in Tubize-Braine voor de topper tegen Bergen. Met een grote aankondiging in het vooruitzicht, want hij gaat een rol spelen in de toekomst van de club zo blijkt.

Als Eden Hazard vanavond aanwezig is in het Stade Leburton in Tubize, is dat niet alleen als supporter. De kapitein van de Rode Duivels is namelijk erevoorzitter van de club geworden, zoals hij heeft aangekondigd aan de RTBF.

"Het is een club die me nauw aan het hart ligt, waar we prachtige momenten hebben beleefd in familieverband. Toen mijn vader me dat vroeg, aarzelde ik niet en stemde ik meteen toe", legt hij uit.

Kon het anders?

Nadat hij symbolisch opnieuw de voetbalschoenen heeft aangetrokken (en gescoord heeft) tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in de voorbereiding tegen Anderlecht, wil Eden zich inzetten voor Tubize: "Om eerlijk te zijn, ik weet eigenlijk niet precies wat het allemaal inhoudt. Vooral voor het imago van de club. Ik heb het geluk gehad om tijdens mijn carrière heel wat moois te hebben bereikt. Misschien kan dit een andere dimensie aan de club geven".

De Waals-Brabanders streven naar 1B en willen dus meteen sterk uit de startblokken schieten tijdens deze play-offs van de eerste nationale amateurs: "Het is een mooi project. Er zijn veel zaken te realiseren en tal van mogelijkheden die zich kunnen voordoen. Het is aan ons om de juiste oplossingen te vinden om de club te laten groeien, dat is waar we allemaal naar streven."

Eden Hazard benadrukt dat een financiële investering nog niet aan de orde is. Maar het is een mooie manier om terug te keren naar de roots. Laten we niet vergeten dat naast zijn vader ook zijn broers Kylian en Ethan de kleuren van de club verdedigen.