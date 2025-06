Waarom zei Noah Sadiki "nee" tegen de Rode Duivels? Vader Francis legt de keuze uit

Noah Sadiki speelde vorige week kampioen met Union. De jonge middenvelder heeft zowel de Belgische als de Congolese nationaliteit, maar koos ervoor om de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen. Zijn vader, Francis Sadiki, geeft wat meer uitleg bij die keuze.

Francis Sadiki, de vader van Noah Sadiki, heeft met Het Nieuwsblad gesproken over de keuze van zijn zoon om het nationale team van de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen in plaats van voor de Rode Duivels te kiezen.

"Ik had hem graag voor België zien spelen", geeft hij toe. "Daar is hij geboren, opgegroeid, daar is hij gevormd." Maar voor hem kan zo'n keuze niet worden geforceerd. "Het is iets persoonlijks, een gevoel. Kijk naar Lukaku: hij heeft voor de Rode Duivels gekozen, maar is nog altijd geliefd in Congo."

Noah Sadiki lijkt één van de uithangborden te gaan worden bij de Congolese nationale ploeg. Zijn kwaliteiten en potentieel maken van hem een zeer gerespecteerd figuur die een volledige natie doet dromen en hopen van toekomstige successen.

De grote droom van Congo is om zich nog eens te kwalificeren voor een Wereldbeker. De laatste keer dat dat lukte, was in 1974. "Ze wachten er al 50 jaar op", herinnert Francis Sadiki zich. "Als Union kampioen kan worden na 90 jaar, waarom zou Congo zich dan niet kunnen kwalificeren voor het WK?"

En zo lijkt Noah Sadiki helemaal klaar om zich te ontwikkelen als steunpilaar op het Congolese middenvelder. Met als absolute apotheose een kwalificatie voor het wereldkampioenschap van komende zomer in de VS, Canada en Mexico.