Hij stapt zelf op: Overname Rangers FC is geen goed nieuws voor Belg

Nils Koppen verlaat Rangers FC. Onze landgenoot moet plaats ruimen, amper enkele dagen na de overname van de club.

Nils Koppen stapt op bij Rangers FC, zo is te horen in de Schotse pers. De technisch directeur, die in januari 2024 bij Rangers begon als directeur van voetbalrekrutering en later in november werd gepromoveerd tot technisch directeur, heeft besloten zijn functie neer te leggen.

Dit nieuws komt slechts enkele dagen na de overname van de club door een Amerikaans consortium, waaronder de investeringsarm van de San Francisco 49ers. De nieuwe eigenaars van Rangers FC hebben ambitieuze plannen om de club te hervormen en een nieuwe koers te varen. In dat kader werd besloten om een nieuwe technische directeur aan te stellen.

Koppen zal nog enige tijd aanblijven om de overgang soepel te laten verlopen, maar uiteindelijk zal hij plaatsmaken voor Dan Purdy, voormalig hoofd van de rekrutering bij Everton. Kevin Thelwell, die eveneens een verleden heeft bij Everton, begint binnenkort als sportief directeur bij Rangers FC.

Tijdens zijn periode bij Rangers FC stond Koppen onder druk vanwege de wisselende prestaties van de club. Hoewel hij enkele succesvolle transfers wist te realiseren, zoals de komst van Jefte en Hamza Igamane, slaagde Rangers er niet in om dichter bij rivaal Celtic te komen.

Dit leidde tot kritiek van supporters en interne discussies over zijn toekomst binnen de club. Er werd zelfs gesuggereerd dat Barry Ferguson, mocht hij aanblijven als manager, Koppen zou hebben aanbevolen voor ontslag.