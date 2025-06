Serieuze vraagtekens bij aanstelling van Marc Wilmots: "Dat is er nog altijd niet"

Marc Wilmots is de nieuwe sportieve directeur van Standard. Al is het maar de vraag of onze landgenoot veel kan doen bij de Rouches.

Standard deed een mooie zet met de aanstelling van Marc Wilmots. Al zal het uitkijken zijn of hij veel slagkracht zal hebben, gezien de moeilijke situatie waarin de club verkeert. “Al stel ik me de vraag of hij veel kan uitrichten zonder transferbudget”, vertelt Stef Wijnants in Het Belang van Limburg. De komst van Axel Witsel zou veel in gang moeten doen schieten. “Ik begrijp de interesse natuurlijk wel. Als centrale verdediger zou Witsel een topspeler zijn voor dit Standard. Maar los van het sportieve aspect wil Wilmots ook kunnen uitpakken met een trofee. De komst van Witsel zou bij de achterban het geloof aanwakkeren dat er betere tijden op komst zijn. Na de moeilijke jaren is het meer en meer tijd aan het worden dat de club een ferme stap vooruit kan zetten. Maar er is nog meer dat de komst van Witsel kan realiseren. “Als vaandeldrager kan zijn terugkeer ook andere spelers overtuigen om voor Standard te kiezen. Het zou de club een boost kunnen geven op de transfermarkt. Maar nogmaals: dan hebben ze eerst wel geld nodig, en dat is er op dit moment nog altijd niet.”