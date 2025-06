Club Brugge moet op zoek naar een oplossing voor speler die sinds november niet meer in actie kwam

De supporters van Club Brugge zullen zeker even moeten nadenken om zich te herinneren wie Josef Bursik is. Hij staat echter onder contract opJan Breydel tot 2027, maar heeft daar nooit een speelkans gekregen.

Toen Josef Bursik in januari 2023 op 21-jarige leeftijd in Brugge aankwam, waren de volgers van het jeugdvoetbal in Europa nogal verrast: deze doelman uit Engeland, opgeleid bij Stoke City, was geen onbekende in zijn thuisland. Bursik was immers de vaste doelman van het Engelse U21-team, boordevol talent.

Men ging er dus al snel van uit dat hij bij Club NXT zijn plaats zou veroveren en daarna de concurrentie met Mignolet aan zou gaan voor een plek tussen de palen van het A-elftal. Maar dat gebeurde niet. En dat is niet volledig de schuld van de Engelsman: kort na zijn aankomst scheurde Josef Bursik namelijk zijn kruisbanden.

Geen toekomst bij Club Brugge

Vorig seizoen keerde hij pas in februari terug, om vervolgens 5 wedstrijden in de Challenger Pro League met Club NXT te spelen. Vervolgens zat hij op de bank bij het A-elftal tijdens de Champions Play-offs, waar hij de spectaculaire remontada van Club Brugge van binnenuit meemaakte, maar niet speelde.

Dit seizoen zocht Bursik speeltijd op huurbasis. Hij werd uitgeleend aan de Schotse Premiership, aan Hibernian. Het probleem is echter dat hij daar, na een redelijk begin van het seizoen, ook op de bank belandde. Zijn laatste speelminuten dateren uit november 2024.

Josef Bursik keert nu dus terug naar Brugge, waar hij nog steeds een contract heeft tot 2027. Zal Nicky Hayen hem een kans geven om tijdens de voorbereiding te overtuigen? Mignolet is er nog steeds, en Jackers is een sterke tweede doelman die bijna als nummer één fungeert, terwijl Club NXT zijn eigen opkomende talenten heeft. Een vertrek is dus onvermijdelijk.