Ambitieuze club uit Challenger Pro League ziet clubheld (ex-Mechelen en Beerschot) vertrekken: "Grote schoenen"

Patro Eisden Maasmechelen greep dit seizoen maar nipt naast promotie naar de Jupiler Pro League. In de ultieme barrages was Cercle Brugge een maatje te sterk. Volgend seizoen kunnen ze een nieuwe kans wagen. Dat gaan ze wel moeten doen zonder een sterkhouder.

Tom Pietermaat en Patro Eisden Maasmechelen gaan volgend seizoen niet langer met elkaar door. De 32-jarige middenvelder stopt na drie seizoenen bij de club, want hij kreeg er geen nieuw contract meer.

Voorbeeldprof

Pietermaat heeft besloten om een carrière buiten het voetbal te gaan ambiëren en houdt er dus meteen mee op als speler in het algemeen. In het verleden speelde hij voor onder meer Aalst, KV Mechelen en Beerschot.

“Tom is een voorbeeldprof. Hij laat grote schoenen na om op te vullen”, was trainer Stijn Stijnen zeer duidelijk in Het Laatste Nieuws over de middenvelder die toch wel bijzonder belangrijk was voor Patro Eisden Maasmechelen.

De droom leeft

De voorbije jaren maakte Pietermaat met Patro Eisden Maasmechelen een steile opgang. Eerst was er de promotie naar de Challenger Pro League in zijn eerste seizoen, twee jaar later volgde er bijna promotie naar de Jupiler Pro League.

"Ik kende hier drie fantastische jaren. Mijn vrouw, dochter en ik voelden ons meteen thuis. Sportief was het een aaneenschakeling van hoogdagen. Maar het meest indrukwekkend vind ik de sprongen die Patro maakt – op en naast het veld. De club is klaar voor het hoogste niveau. Mijn oproep aan de fans: blijf steunen, want de droom leeft.”