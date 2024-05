Anderlecht doet niet wat het moet doen tegen Antwerp en hoefde niet eens op een mirakel te hopen

Antwerp heeft zondagavond met 3-1 gewonnen van Anderlecht. Paars-wit pakt zo naast de titel, terwijl Antwerp 6 op 30 pakte in de play-offs.

Anderlecht nam het zondagavond op tegen Antwerp in het Bosuilstadion. Paars-wit kon nog kampioen spelen, al moest het dan wel wat geluk hebben met de resultaten van Union SG en Club Brugge.

Van Bommel wisselde De Laet voor Matazo. Bij Anderlecht kwamen Leoni, Delaney, Patris en Coosemans in de ploeg. Sardella was geblesseerd en Amuzu ziek.

Antwerp begon heel stevig aan de wedstrijd, beter dan Anderlecht. Het eerste doelgevaar was dan ook voor de thuisploeg, maar na een kwartier begon paars-wit meer in de wedstrijd te komen.

© photonews

Dreyer kreeg een paar leuke kansen, maar kon niet tussen de palen trappen. Uiteindelijk was het toch de Deen die de bezoekers op voorsprong kon trappen. Hij kon alleen op doelman Lammens afstormen en legde het leer heerlijk in doel.

Zo gingen we de rust in met een voorsprong voor paars-wit. Bij de rust stond ook Union SG voor tegen KRC Genk, terwijl Club Brugge-Cercle Brugge nog 0-0 was.

Spanning troef op de Belgische voetbalvelden. De Brusselaars kwamen fris uit de kleedkamer en dat viel op. Antwerp leek op zijn beurt iets minder zin te hebben.

Maar het was de thuisploeg die na de koffie als eerste kon scoren. Gattoni leverde het leer gewoon in bij Matazo, vlak voor eigen doel, die niet twijfelde en Coosemans achterom liet kijken. De reactie van Yari Verschaeren zei alles...

© photonews

Anderlecht moest dus weer vol aan de bak, al ging dat niet zo gemakkelijk als gehoopt. Antwerp had namelijk veel zin in nog een doelpunt. Anderlecht had het bijzonder moeilijk.

Uiteindelijk scoorde Doumbia in minuut 94, doet een belletjes rinkelen bij de meesten, het winnende doelpunt. Ritchie De Laet mocht meteen nadien voor een laatste keer, onder luid applaus, in een Antwerp-shirt spelen.

Ritchie De Laet mocht op het einde van de partij nog invallen en versierde een vrije trap. Alsof het in de sterren geschreven stond kon Balikwisha net die vrije trap heerlijk binnen trappen. 3-1 eindstand.

Antwerp pakt dus 6 op 30, terwijl Anderlecht de titel in de laatste twee weken van het kampioenschap volledig uit handen heeft gegeven.