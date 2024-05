📷 Toby Alderweireld neemt emotioneel afscheid van Mark Van Bommel en komt met heel mooie woorden voor zijn coach

Mark Van Bommel zat zondag een laatste keer op de bank bij Antwerp. Het werd een erg emotionele avond bij Antwerp.

Antwerp speelde zijn laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis. Coach Mark Van Bommel nam afscheid van de fans en hield het niet droog. Ritchie De Laet deed hetzelfde.

In minuut 77 tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht gingen alle handen op elkaar voor Van Bommel. De coach pinkte tijdens de wedstrijd al een traantje weg, en nadien op zijn persconferentie nog heel wat meer.

Hij kon de fans bedanken door met 3-1 te winnen van paars-wit, na twee doelpunten in de extra tijd. Ook voor de spelers werd het een emotioneel afscheid.

Toby Alderweireld plaatste op Instagram een bericht waarin hij Van Bommel uitgebreid bedankte voor alles. "Geen woorden kunnen beschrijven hoe dankbaar ik ben voor de afgelopen twee jaar", begint hij.

"Je bracht me terug naar mijn geboortestad, maakte me aanvoerder van deze prachtige club, en gaf me het vertrouwen en de verantwoordelijkheid. We hebben alles gewonnen wat mogelijk was. Ik ben je eeuwig dankbaar. Ik wens je het allerbeste coach!", klonk het nog bij Alderweireld.