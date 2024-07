Meer details bekend over eventuele transfer van Foket naar Anderlecht

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Anderlecht geïnteresseerd zou zijn in Thomas Foket. Het lijkt steeds serieuzer te worden, gesprekken met de speler zijn al opgestart.

In 2018 trok Foket van KAA Gent naar Stade Reims. Sindsdien speelde hij er al 189 wedstrijden waarin hij één keer kon scoren en goed was voor acht assists.

Afgelopen seizoen begon hij als basispion, maar werd later op het seizoen wat meer naar de kant geschoven. Hij ligt nog tot juni 2025 onder contract bij de Franse club.

Volgens Sacha Tavolieri staat Stade Reims open voor een verkoop van de verdediger. Gesprekken tussen Anderlecht en Foket zijn al opgestart, er wordt gedacht aan een contract van drie jaar.

Er is echter nog niets overeengekomen. Tavolieri meldt ook dat Foket zelf graag de overstap zou maken, wat goed nieuws is voor paars-wit. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 6 miljoen euro geschat.

🟣🚨 RSC #Anderlecht wants Thomas Foket !



🔴⚪️ Stade de Reims open to sell Foket this summer.

✍🏼 Talks are indeed underway with player side on personal terms on the basis of a 3 years contract but NOTHING agreed yet.



🇧🇪 Foket keen on the move.



🔜 More details to follow.… pic.twitter.com/EiciYj7FBa