Nicky Hayen komt meteen met verrassing voor eerste competitiematch: hij lijkt het slachtoffer

Club Brugge opent de competitie in eigen huis tegen KV Mechelen. Na de verloren Supercup gaat coach Nicky Hayen al meteen een paar wijzigingen doorvoeren, zo blijkt uit de selectie die werd prijsgegeven.

Op zijn persconferentie vooraf verraste Nicky Hayen al een eerste keer door te stellen dat zijn volledige kern, op Meijer en Sabbe na, beschikbaar en selecteerbaar is. Dus ook mannen als Skov Olsen en Ordonez die pas maandag voor het eerst trainden.

“Ook zij zijn er bij, al zijn zij nog geen honderd procent”, aldus de coach van Club Brugge. Hetzelfde mag gezegd worden van Hugo Siquet, die nog maar pas een speler van blauw-zwart genoemd mag gaan worden.

Geen Et-Taïbi voor Club Brugge op rechtsachter

De kans is dat hij zelfs meteen aan de aftrap staat. In het andere geval zal Maxim De Cuyper aan de aftrap staan als rechtsachter. Veel mogelijkheden heeft Nicky Hayen sowieso niet op die positie tot op heden om te kiezen.

En jongeling Amine Et-Taïbi die in de Supercup nog op die plaats speelde zit dan weer niet in de selectie. Hij lijkt op die manier het slachtoffer te zijn geworden van de nederlaag in de Supercup tegen Union Saint-Gilloise.

Club Brugge opent het seizoen als kampioen en als grote favoriet om zichzelf op te volgen. Tegen KV Mechelen kan het meteen een eerste driepunter gaan proberen te pakken om een en ander van zich af te spelen.

Friday night squad! 🌟Ontdek de selectie voor morgen.— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 25, 2024