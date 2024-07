Déjà vu voor Club Brugge: landskampioen laat meteen punten liggen tegen KV Mechelen op eerste speeldag

Landskampioen Club Brugge heeft meteen punten laten liggen in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Tegen KV Mechelen bleef het steken op 1-1.

Met de verloren Supercup tegen Union was Club Brugge het seizoen al slecht begonnen. De Cuyper, Nilsson en Onyedika kwamen in de ploeg, de 19-jarige Seys kreeg opnieuw zijn kans op de linksachter.

Bij KV Mechelen waren doelman De Wolf en centrale verdediger Marsà twee nieuwkomers in de ploeg, nieuwkomer Zinho Vanheusden zat nog niet in de kern van trainer Besnik Hasi.

Het was in het begin nog wat zoeken, maar stilaan kwam Club Brugge wel steeds beter in de wedstrijd. Onyedika knalde op het halfuur op de paal en De Wolf, maar de bal ging niet over de doellijn.

KV Mechelen kon Simon Mignolet één keer aan het werk zetten met een afstandsschot van Pflücke, maar was bij de rust vooral blij dat het nog altijd 0-0 stond. Club had dan al 19 schoten, maar slechts drie binnen het kader.

Seys scoort eerste goal, Pflücke maakt gelijk

Club Brugge had zijn aanvalslust niet verloren na de rust en na iets meer dan vijf minuten was het prijs. De Wolf werkte een voorzet van Vetlesen niet goed weg, Seys raakte de bal niet goed, maar die rolde wel binnen.

Hasi greep in en wisselde drie keer en Dahl was vijf minuten later al beslissend. Hij ging op de achterlijn voorbij Vanaken en legde goed terug. Pflücke stond goed en legde de 1-1 binnen. Club Brugge moest opnieuw beginnen.

De landskampioen ging nog op zoek naar de winning goal en Nilsson kopte ook nog op de lat in de 95ste minuut. Het mocht niet zijn voor Club, want net als vorig seizoen speelt het op de openingsspeeldag 1-1 gelijk tegen KV Mechelen.