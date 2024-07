🎥 Had Brandon Mechele rood moeten krijgen? Wesley Sonck spreekt klare taal

In de 86ste minuut ging Brandon Mechele op de voet van een tegenstander staan. Hier en daar wordt zelfs gezegd dat er een rode kaart had moeten volgen.

Mechele raakte in het slot van de wedstrijd stevig de voet van Dahl, zoals je in de beelden hieronder kan bekijken. Was dit genoeg voor een rode kaart?

Wesley Sonck, commentator van dienst bij DAZN, had het meteen gezien. “Dat heeft Lambrechts niet gezien”, klonk het bij Sonck.

“Hij had de bal niet onder controle, dit moet gecheckt worden”, ging de commentator meteen verder over de fase. Ook Besnik Hasi was meteen in alle staten.

“Dat is zeker genoeg voor rood.” De VAR analyseerde ondertussen de fase. “Hij heeft de bal niet onder controle en is te laat.”

“Ik heb al voor veel ergere dingen rode kaarten gezien”, versprak Sonck zich, maar we weten wel wat hij bedoelt. De VAR zag er echter geen graten in en er werd gewoon verder gevoetbald.