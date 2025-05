Reactie Speelt Lammens donderdag zijn laatste wedstrijd voor Antwerp? Eén woordje verklapt zijn ambitie

Het voetbalseizoen zit er nog niet helemaal op, want Antwerp ontvangt donderdag Charleroi in de strijd om het laatste Europese ticket. Wordt het voor Senne Lammens zijn laatste wedstrijd voor The Great Old?

Toby Alderweireld kreeg tegen Union al een groots afscheid bij Antwerp, maar in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen lijken er nog wel enkele spelers afscheid te nemen. Onder meer Senne Lammens wordt aan een vertrek gelinkt. Twee jaar geleden maakte Lammens de overstap van Club Brugge naar Antwerp, maar moest door de aanwezigheid van Jean Butez wachten op zijn kans. In de play-offs vorig seizoen kwam Lammens in doel en ging er niet meer uit. In een jaar tijd steeg zijn marktwaarde van 1,5 miljoen naar 7,5 miljoen euro, waardoor Lammens de derde meest waardevolle speler is geworden bij Antwerp. Als er deze zomer een goed bod komt, lijkt Antwerp dat niet te kunnen weigeren. Lammens op weg naar de uitgang bij Antwerp? Speelt Lammens donderdag zijn laatste wedstrijd voor Antwerp? "Dat weet ik niet. Ik ga er gewoon van genieten en wil het seizoen goed afsluiten met een Europees ticket. Wat de toekomst brengt is moeilijk te zeggen." "Ik sta wel voor alles open. Ik zou het helemaal niet erg vinden om een jaartje langer bij Antwerp te moeten spelen." Vooral het woordje moeten lijkt toch aan te geven dat Lammens toch de ambitie heeft om te vertrekken. "Maar we zullen wel zien wat de opties zijn.”