VAR-momentje 90 minuten lang het spannendste: zeer bleek RSC Anderlecht doet het in extremis in desolaat Lotto Park

RSC Anderlecht kon na de gelijke spelen voor Club Brugge en Union SG op speeldag 1 al meteen een goede zaak doen. Dan moest het wel voorbij STVV raken en De Kanaries zouden een zeer stugge tegenstander blijken te zijn.

RSC Anderlecht begon zijn seizoen achter gesloten deuren tegen STVV, ten gevolge van een straf van vorig seizoen opgelopen tegen Standard. En dat zorgde toch voor een desolaat gegeven, een beetje zoals het in de coronatijd was.

Brian Riemer koos uiteraard voor Colin Coosemans in doel, maar achteraan kreeg Théo Leoni de voorkeur op nieuwkomer Simic. Ook Mario Stroeykens zat op de bank, maar hij zou met een late invalbeurt wel nog van belang worden.

Een hele wedstrijd lang leken we op weg naar de kroniek van een aangekondigde brilscore - dat zou ook meteen de derde zijn op de voetbalzaterdag. RSC Anderlecht legde te weinig snelheid aan de dag, STVV verdedigde met veel vuur en een dubbele gordel.

De 0-0 bij de rust was niet meer dan logisch, ook na de pauze was het lange tijd lauwe koffie die beide teams wisten te serveren. Na een klein contact van Ogawa op Dreyer was het de VAR die voor het grootste spanningsmoment leek te zorgen.

Mario Stroeykens doet het in de absolute slotfase

De ref ging niet op de VAR in en gaf geen strafschop voor Anderlecht, waardoor we op weg leken naar een gelijkspel zonder doelpunten. Tot in minuut 92 alsnog het ondenkbare gebeurde voor paars-wit via ... Stroeykens.

Hij kon na een hutseklutsmomentje toch nog de 1-0 tegen de touwen drukken. Jo Coppens moest de hele wedstrijd haast geen redding verrichten, maar was dus toch geklopt. En Anderlecht is voor een dagje leider in de competitie, al zal het in de toekomst nog (veel) beter moeten.