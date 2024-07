Lattanzio komt met opvallende 'schuldige' aan doelpunt van RSC Anderlecht

STVV verloor met het kleinste verschil van RSC Anderlecht. Een doelpunt dat er eigenlijk niet had mogen komen volgens trainer Christian Lattanzio.

STVV was duidelijk naar Anderlecht afgezakt om een punt te pakken. De Kanaries groeven zich in en werden bijna beloond voor hun defensieve werk.

Toch kwam er uiteindelijk een gaatje in het absolute slot van de wedstrijd, waarbij invaller Mario Stroeykens Brian Riemer en paarswit alsnog de zege bezorgde.

Voor trainer Christian Lattanzio had dat doelpunt nooit mogen vallen. Hij wijst dan ook een opvallende schuldige aan voor de goal van Anderlecht.

Ballenjongen van Anderlecht geeft perfecte assist

De trainer van STVV kon zijn spelers niks verwijten. “Zij hebben hun taken perfect uitgevoerd”, klonk het achteraf bij Het Belang van Limburg. “Daarom is het eens zo frustrerend dat we op het einde nog een doelpunt slikken… dankzij een clevere ballenjongen.”

De inworp die aan de basis van het doelpunt lag werd een pak dichter bij doel gedaan dan waar de bal buitenging, met dank aan de ballenjongen.

Lattanzio maakte nog de vergelijking met de match van STVV van vorig jaar in het Lotto Park. “In vergelijking met vorig seizoen missen we zes titularissen. Maar toen gingen we hier wel met 4-1 de boot in en was de match na een uur gespeeld."

"Nu deden we tot de laatste minuut mee om een punt te pakken. Het voelt vreemd om het na een nederlaag te zeggen, maar ik ben echt fier op deze groep.”