OFFICIEEL: Ex-speler van Antwerp, Club Brugge en Anderlecht zet op 39-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière

Lior Refaelov hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. De Israëlische aanvallende middenvelder was in België actief bij Club Brugge, Antwerp en Anderlecht.

Lior Refaelov stopt met voetballen. Dat maakte hij zelf bekend via zijn sociale en die van zijn huidige club, het Israëlische Maccabi Haifa.

Daar zette Refaelov ook zijn eerste stappen als prof. In de zomer van 2011 werd hij door Club Brugge naar België gehaald, toen voor 2,5 miljoen euro. In de zomer van 2018 leende blauw-zwart hem uit aan Antwerp.

Na zijn uitleenbeurt die één seizoen duurde, nam The Great Old hem transfervrij over van Club. Weer twee jaar laten kwam hij, opnieuw transfervrij, bij Anderlecht terecht.

In de zomer van 2023 nam hij afscheid van België en keerde hij terug naar waar alles begon. Hij tekende een contract bij Maccabi Haifa wat nu ook zijn laatste club zal zijn. Op zijn 39e zal Refaelov een punt zetten achter zijn carrière.

Hij speelde 234 wedstrijden voor Club Brugge, 112 voor Antwerp en trok 91 keer het shirt van Anderlecht aan. Bij Maccabi Haifa stond hij 293 keer op het veld.