🎥 Wie scoorde het mooiste doelpunt van het seizoen? Dit zijn de tien kanshebbers

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het seizoen in de Jupiler Pro League zit er bijna op. Binnenkort zullen de Pro League Awards worden uitgereikt waarbij ook wordt bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt van het seizoen scoorde.

Deze week ten vroegste, maar waarschijnlijk volgend weekend, zal de titelstrijd beslist worden. Club Brugge en Union SG maken nog kans op de titel. De Brusselaars hebben een voordeel omdat ze één punt meer tellen dan Club op twee matchen voor het einde.

Het seizoen is bijna gedaan, en naar aanleiding daarvan zullen er ook weer prijzen worden uitgedeeld. Op 26 mei gebeurt dit tijdens de Pro League Awards in de Handelsbeurs van Antwerpen.

Naar jaarlijkse gewoonte ontvangen spelers en coaches prijzen: er zijn acht categoriën. Eentje daarvan is 'Goal of the Season'. De genomineerden werden op woensdag bekendgemaakt.

De Pro League en DAZN kozen tien doelpunten die kans maken. Thierry Ambrose (KV Kortrijk), Kasper Dolberg (RSC Anderlecht), Mahamadou Doumbia (Royal Antwerp FC), Andrés Ferrari (STVV), Matija Frigan (KVC Westerlo), Luka Vušković (KVC Westerlo), Nikola Štulic (Sporting Charleroi), Roman Květ (FCV Dender EH), Konstantinos Karetsas (KRC Genk), Franjo Ivanovic (Royale Union Saint-Gilloise) en Matija Frigan (KVC Westerlo) zijn de kanshebbers.

Tijdens het Gala van de Gouden Schoen won Luka Vuskovic met zijn fantastische omhaal tegen Club Brugge de prijs voor Doelpunt van het Jaar. Hij scoorde op de laatste speeldag van het kalenderjaar 2024.

Bekijk alle doelpunten hieronder: