Daan Heymans wil graag naar KRC Genk, al is er nog een heel lastig probleem

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk zal zich deze zomer proberen te versterken met Daan Heymans. De speler wil graag komen, al is er nog een lastig probleem.

KRC Genk zal dit seizoen geen kampioen worden. De teleurstellende 1 op 18 doet denken aan het parcours van Union SG afgelopen seizoen. De 0-2 nederlaag tegen Club Brugge nam het laatste sprankeltje hoop weg bij de Limburgers.

De club zal meer dan waarschijnlijk derde eindigen in de Jupiler Pro League. Het moet nog twee wedstrijden spelen, op verplaatsing bij KAA Gent en thuis tegen Anderlecht.

Het bestuur kijkt in ieder geval al naar volgend seizoen. Tolu en Zakaria El Ouahdi zullen naar alle waarschijnlijkheid vertrekken. Volgens HLN heeft Racing Rafik Belghali van KV Mechelen op het oog om El Ouahdi eventueel te vervangen.

Maar Genk wil nog meer shoppen in de JPL. De club wil Daan Heymans graag naar de Cegeka Arena halen. Transferexpert Sacha Tavolieri weet er in ieder geval meer over.

Hij meldt dat Genk en Charleroi momenteel onderhandelen over een transfer. De aanvallende middenvelder pusht door om de deal te laten lukken, maar er is nog een lastig probleem. De verwachtingen van Charleroi zouden op dit moment nog te hoog voor Racing Genk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.