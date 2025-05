Rudi Garcia wil hem graag bij de Rode Duivels: speler met dubbele nationaliteit uit zijn liefde voor JPL-club

Diego Moreira werd tussen 2011 en 2020 opgeleid bij Standard. Als zoon van Almani Moreira en kleinzoon van Helmut Graf sprak hij recent in een interview over zijn tijd bij de Rouches.

Rudi Garcia wil Diego Moreira graag bij de Rode Duivels. De speler kreeg zijn opleiding bij Standard, waar hij bijna tien seizoenen in de jeugdploegen doorbracht. Een club die hij zeker niet vergeten is.

"Het is eigenlijk zowat mijn hele leven. Het is de plek waar ik ben opgegroeid, waar ik het grootste deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Ik heb ontzettend veel herinneringen aan de trainingen en belangrijke wedstrijden. Iedereen weet dat er een grote rivaliteit is tussen Standard en Anderlecht — die wedstrijden staan echt in mijn geheugen gegrift. Ik onthoud er alleen maar positieve dingen van", verklaarde hij in een interview met RTL Sports.

Hij is de zoon van Almani Moreira en de kleinzoon van Helmut Graf, twee clublegendes bij Standard. Moreira is op dit moment flankspeler bij Strasbourg, maar is zijn eerste jaren als voetballer zeker niet vergeten.

"In de jeugdreeksen hadden we ongelooflijke ploegen. Het is duidelijk dat voetbal in de familie zit. Een grootvader en vader hebben die daar gespeeld hebben, dat heeft enorm geholpen. Vooral mijn grootvader, want hij was ter plaatse, terwijl mijn vader in het buitenland verbleef."

"Mijn grootvader is degene die me overal naartoe begeleidde, naar alle wedstrijden. Als er verplaatsingen waren, was hij het die me overal naartoe bracht, hij was aanwezig bij alle trainingen. Ik heb hem veel te danken. Een familie in het voetbal hebben, heeft me heel erg geholpen."

Hoewel hij al lang vertrokken is, volgt Diego Moreira nog steeds aandachtig de wedstrijden en het nieuws over Standard. Terwijl hij midden in een training zat hoorde hij van Emiliano Bonfigli over de komst van Marc Wilmots als sportief directeur.

“Ja, Standard zit nog altijd in mijn hart. Zoals het gezegde luidt: Rouge un jour, Rouge toujours. Ik volg de resultaten nog steeds, het is de laatste jaren wat moeilijker geweest, maar ik weet dat ze zullen terugvechten en dat het goed zal komen. Het zal fijn zijn om nieuwe gezichten te zien. Ik hoop dat ze weer de top zullen bereiken."