Zien we hem in juni bij de Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia wil Ligue 1-speler overtuigen om voor België te kiezen

In juni zou een speler met dubbele nationaliteit op zijn minst deel kunnen uitmaken van de voorselectie van de Rode Duivels. Rudi Garcia wil er alles aan doen om de trend om te keren, die momenteel niet in het voordeel van België is.

Wie zijn de spelers met dubbele nationaliteit die de bond momenteel probeert te overtuigen, na de pijnlijke mislukkingen in de dossiers Karetsas en Talbi? Onlangs probeerden we een profiel te schetsen van de kandidaten voor deze (voor)selectie, zoals Rudi Garcia had aangekondigd tijdens zijn interview met Pickx Sports.

Diego Moreira was een van degenen die we als minder waarschijnlijk beschouwden, om verschillende redenen. Ten eerste omdat de Strasbourg-verdediger zelf, slechts een paar dagen voor het interview van Garcia, niet onder stoelen of banken stak wat zijn droom was: spelen naast Cristiano Ronaldo en het shirt van de Portugese nationale ploeg dragen.

Daarnaast had Vincent Mannaert, sportief directeur van de Belgische bond, enkele maanden geleden duidelijk gemaakt dat om het shirt van de Rode Duivels te dragen, men zijn wil moest tonen om deel uit te maken van het Belgische project en dit zo vroeg mogelijk. Mannaert, die wilde reageren na de teleurstellingen rond Karetsas en Talbi, zou willen dat jonge talenten zo vroeg mogelijk hun keuze maken.

Diego Moreira lijkt zijn keuze al gemaakt te hebben, en vroeg: de Luikenaar speelt sinds 2019 voor de jeugdploegen van Portugal. Almani Moreira's zoon heeft het Belgische shirt alleen gedragen bij de U15; daarna gaf hij altijd de voorkeur aan de Seleção.

Volgens Het Nieuwsblad zouden deze tegenstrijdigheden de bondscoach er echter niet van weerhouden om een poging te wagen. Enigszins logisch: zijn positie, als linkervleugelverdediger, is een van die posities die mogelijk schaars zijn aan de Belgische kant.

Rudi Garcia zou hem er echt graag bij willen hebben. Het zal een moeilijk dossier zijn, maar zeker niet onmogelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.