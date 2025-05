Na een turbulent seizoen: supporters van STVV hebben duidelijke eisen en schrijven open brief richting bestuur

Sportief werd het seizoen voor STVV op het nippertje gered, maar naast het veld blijven de zorgen groot. In een open brief richten de supporters zich tot het bestuur met duidelijke eisen.

De Kanaries sleepten een cruciale 2-2 uit de brand tegen KV Kortrijk in een wedstrijd die tot de laatste minuut spannend bleef. Ondanks de puntendeling kwam het goede nieuws vanuit Antwerpen: Beerschot won van Cercle Brugge en bezegelde zo het behoud van STVV in eerste klasse. De opluchting was groot, maar het seizoen liet toch diepe sporen na.

Het sportieve verloop van het seizoen was allesbehalve stabiel. Met wisselende prestaties, discutabele tactische keuzes en een gebrek aan lijn in het sportieve beleid groeide de frustratie bij de achterban. Wat begon met hoop en vertrouwen, eindigde in onzekerheid en opluchting op het nippertje.

De transfers van onder meer Lapoussin en Lamkel Zé werden met gemengde gevoelens onthaald. Lapoussin toonde uiteindelijk zijn waarde in de strijd tegen de degradatie, terwijl Lamkel Zé opnieuw vooral in opspraak kwam naast het veld. Zijn toekomst bij de club lijkt dan ook uitgespeeld te zijn.

Open brief

De supporters hebben genoeg gezien en grijpen nu, volgens Het Belang van Limburg, in. In een open brief aan het bestuur eisen ze transparantie en een duidelijke sportieve visie met ambitie. ‘Goed begonnen is half gewonnen’, luidt de symbolische boodschap die ze willen meegeven voor het komende seizoen.

Volgens de fans heeft STVV voldoende financiële middelen om een ambitieuzer transferbeleid te voeren. Ze pleiten voor gerichte versterkingen, een duidelijke identiteit op en naast het veld, en een beleid dat niet louter gericht is op overleven. De redding mag dan wel een feit zijn, maar voor de supporters is het duidelijk: dit mag nooit meer gebeuren.