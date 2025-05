Coach Bernd Storck doet wel heel opmerkelijke uitspraak tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

Bernd Storck werd onlangs aangesteld als hoofdcoach bij Cercle Brugge. De Duitser moet de Vereniging in de Jupiler Pro League houden en heeft nog veel werk voor de boeg.

Cercle Brugge verraste de hele Belgische voetbalwereld door plots Bernd Storck aan te stellen als nieuwe hoofdcoach. Eerder dit seizoen degradeerde hij al met KV Kortrijk, maar daar vertrok hij om zijn nieuw avontuur te kunnen aangaan.

Er staat meteen heel wat op het spel voor de Duitser. Cercle Brugge speelt de barrages tegen Patro Eisden Maasmechelen en moet zich dus nog proberen te verzekeren van het behoud. Als dit lukt start hij geweldig.

Maar als het fout loopt dan wordt hij de eerste coach ooit die met twee ploegen degradeert in hetzelfde seizoen. Woensdag werd Storck officieel voorgesteld bij de Vereniging.

"Deze club is enorm gegroeid en geëvolueerd in de voorbije vijf jaar, organisatorisch durf ik na enkele dagen al stellen dat ze hier niet moeten onderdoen voor clubs die in de Champions League uitkomen", opende hij met een heel verrassende uitspraak bij Het Laatste Nieuws.

"Maar voor mij voelt het als thuiskomen, ja. Dat de fanbase achter mijn komst staat en dat ze de redding van 2020 niet vergeten zijn, maakt het wat makkelijker om in te stappen. Maar ik wil niet te veel naar toen verwijzen. De situatie is nu helemaal anders", besluit hij.