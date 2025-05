Waar Club Brugge moed uit put... Union legt lot in handen van man die al 3 maanden geen volledige match meer speelde

Als we ervan uitgaan dat de laatste match in eigen huis tegen KAA Gent geen probleem mag zijn voor Union SG, ligt hun laatste valkuil dus dit weekend op de Bosuil. Die moeten ze aanvatten zonder hun rots in de branding, Christian Burgess. En zijn vervanger heeft sowieso niet veel gespeeld.

Er zijn verschillende opties voor Sébastien Pocognoli om de geschorste Burgess te vervangen. Hij kan Fedde Leysen zetten, maar die kwam de voorbije drie matchen geen minuut in actie. Hij kan ook Charles Vanhoutte een rij achteruit trekken, maar dan verzwakt hij zijn middenveld en dat zien we niet gebeuren.

Sykes is zeker geen Burgess, al heeft hij ook een voordeel

Nee, zaterdagavond zien we Ross Sykes in het hart van de verdediging staan. Een profiel dat het best bij Burgess aansluit en hij scoort ook nog eens makkelijk op stilstaande fases. Dat is zijn grote voordeel ten opzichte van Burgess. De 1m96 grote Engelsman is in de lucht amper te kloppen, ook aanvallend. Maar het is ook al drie maanden geleden dat hij nog eens een volledige match speelde.

Begin dit seizoen had hij een basisplaats te pakken, maar toen Mac Allister helemaal fit was, moest hij weer naar de bank. Hetzelfde voor Fedde Leysen, die in de reguliere competitie heel wat meer kansen kreeg.

Zijn nadeel: hij is niet echt wendbaar en niet heel snel. Minder leidersfiguur ook dan Burgess. Het is dan ook geen optie om hem centraal in de driemansverdediging te zetten. Die taak zal waarschijnlijk voor Koki Machida zijn, die dit seizoen alles opkuist wat er maar in zijn buurt komt. De Japanner is links in de verdediging wel beter omdat hij ook voor aanvallende impulsen zorgt.

Cijfers niet positief voor Union

Soit, zonder Burgess mag Club Brugge sowieso hopen dat Union punten laat liggen op de Bosuil. Dat zeggen niet wij, maar wel de cijfers. Met Burgess op het veld haalt Union dit seizoen 75 procent van de punten, zonder hem slechts 44 procent.

Burgess brengt stabiliteit in de verdediging en verhoogt de efficiëntie van het hele team met zijn overgave en sturing. Vooral mentaal is hij belangrijk voor de rest van de ploeg. In eender welke situatie, hij laat nooit het hoofd hangen en jaagt iedereen vooruit. De jongere spelers hebben een kapstok aan hem.

Daarnaast is hij een meester in het uitlokken, verstoren en uit evenwicht brengen van tegenstanders, wat Union een mentaal voordeel oplevert tijdens wedstrijden. Hij is dus onvervangbaar eigenlijk. Maar Pocognoli zal de spelers wel ingepeperd hebben wat ervan afhangt. Moris en Vanhoutte moeten zijn rol overnemen.

Kijken naar Vanhoutte

Vooral die laatste kan dat zeker. Vanhoutte heeft dezelfde mentaliteit en de positie om de hele ploeg bij de hand te nemen. Er wordt eigenlijk te weinig over hem gesproken, want hij speelt een topseizoen. Dat is ook te zien aan zijn marktwaarde, die met een ruk omhoog is gegaan.

Zonder Burgess zal hij er het vuur moeten inhouden dat Union al maanden drijft. En rekenen dat Sykes klaar is om Balikwisha of Kerk op te vangen. Daar ligt de sleutel in de titelstrijd. Bij Club zitten ze zaterdagavond ook voor de tv...