Al vinden ze het niet genoeg: dit is hoeveel spelers van Club Brugge en Union extra kunnen verdienen bij een titel

Union SG en Club Brugge vechten de volgende twee speeldagen uit wie kampioen wordt in de Jupiler Pro League. Bij een eventuele titel zullen de spelers van de toekomstige kampioen mogen rekenen op een ferme bonus.

Union SG staat er in de titelstrijd wat beter op dan Club Brugge. De Brusselaars tellen momenteel 50 punten, eentje meer dan eerste achtervolger Club. Het zijn de twee enige clubs die nog kans maken op de titel.

Waarschijnlijk zal alles op de laatste speeldag beslist worden, maar er is een scenario waarbij Union dit weekend al kampioen is. Dan moet het zaterdag zelf winnen van Antwerp en moet Anderlecht een dag later zegevieren tegen Club Brugge.

Als Union kampioen speelt, krijgen de spelers een pot van 2 tot 2,5 miljoen euro om te verdelen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Hoeveel die pot concreet zal bedragen is nog niet zeker, omdat sommigen meer zouden krijgen dan anderen.

Het zou afhangen van hoeveel minuten iedere speler maakte dit seizoen. Bij Club Brugge wordt een pot van 2,9 miljoen verdeeld bij het kampioenschap, al zit er al 500.000 in die pot sinds de bekerwinst.

Bij beide ploegen mag een basisspeler dus zeker rekenen op een bonus van 100.000 euro bruto bij een titel. Toch zouden spelers van zowel Union als Club vinden dat ze meer mogen verdienen aan kampioen spelen, weet HLN.