Lokeren-Temse heeft de knoop doorgehakt over Nainggolan en laat hem dat ook weten

Lokeren-Temse heeft de promotie naar de Challenger Pro League gemist, maar dat betekent niet dat het verhaal van Radja Nainggolan bij de club ten einde loopt. Voorzitter Hans Van Duysen is duidelijk: de club wil verder met de 37-jarige ex-Rode Duivel. "Hij is een meerwaarde, op én naast het veld."

Van Duysen verwijst naar een mondeling akkoord dat al langer op tafel ligt. “Voor mij is een mondeling akkoord even bindend als een schriftelijke overeenkomst", stelt hij in Het Nieuwsblad. “Radja is niet alleen een goede voetballer, maar ook een goed mens. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in onze prestaties.”

De voorzitter spreekt zijn vertrouwen uit dat de samenwerking verlengd wordt. Nainggolan zelf blijft voorlopig afwachtend. “Twee maanden geleden hadden we een akkoord, maar dat is nooit op papier gezet", reageert hij. “Ik vertrek nu op vakantie. Daarna zien we wel. Voor mij is het nog mogelijk, maar ik loop niet achter iemand aan.” D

e middenvelder hint dus dat de deur nog openstaat, maar verwacht duidelijkheid van de club. Ondertussen kijkt Van Duysen al vooruit en heeft hij de kater van de gemiste promotie snel verwerkt. Wat hem meer dwarszat, was de chaos rond de wedstrijd van zondag. “Er lag ineens iemand op de grond, mensen stormden onze dug-out binnen… Het leek wel een toneelstuk", blikt hij terug.

Opmerkelijk was ook dat Van Duysen zelf naast trainer Stijn Vreven in de dug-out zat. “Ik doe dat soms. Ik sta dan gewoon op het wedstrijdblad. Niet om invloed uit te oefenen, wel om de ploeg moreel te steunen", zegt hij. “Ik heb nog nooit iets tegen de trainer gezegd tijdens een match. Dat is mijn taak niet.”

Voorzitter en speler lijken elkaar nog altijd te respecteren, al blijft het wachten op een formele overeenkomst. De komende weken zullen uitwijzen of Nainggolan ook volgend seizoen het shirt van Lokeren-Temse zal dragen.