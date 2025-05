Lille ziet in JPL-spits de ideale opvolger voor vertrekkende Jonathan David

Promise David staat in de belangstelling van het Franse Lille. De Unionspits moet de vervanger worden van naam- en landgenoot Jonathan David. Die gaat na vijf jaar in Noord-Frankrijk de club verlaten.

Promise David had een korte aanpassingsperiode nodig in België, maar in het tweede deel van het seizoen maakte hij een stormachtige ontwikkeling door. Met belangrijke doelpunten tijdens de reguliere competitie én in de playoffs, heeft hij er mee voor gezorgd dat Union nog altijd in polepositie ligt om de landstitel te behalen.

Dat hebben ze ook in Frankrijk opgemerkt. Lille zou de Canadees graag willen inlijven. Dat meldt transferwatcher Ekrem Konur. Bij Lille moet hij de vervanger worden van Jonathan David. De ex-Buffalo zoekt na vijf jaar andere oorden op.

Waarnaar Jonathan David trekt, is nog niet duidelijk. Hij kondige pas nog maar aan dat hij niet blijft bij de Franse club, maar zijn nieuwe bestemming is voorlopig onbekend.

Indien Lille effectief Promise David wil aantrekken, zal het wel moeten afrekenen met stevige concurrentie. In eigen land zijn ook Rennes en Strasbourg geïnteresseerd. Daarnaast zou er ook sprake zijn van interesse uit de Serie A.

En zo lijkt Union zich opnieuw op te mogen maken voor een zomer waarin het zijn goudhaantjes moeilijk zal kunnen bijhouden. Misschien dat een landstitel en daarbijhorend Champions Leaguevoetbal daar nog verandering in kan brengen.