Einde van een tijdperk: Clubman neemt in speciale laatste thuiswedstrijd officieel afscheid van KV Mechelen

Zondag wordt een bijzondere dag voor Jules Van Cleemput. De 27-jarige verdediger neemt dan officieel afscheid van het Mechelse publiek.

Van Cleemput en KV Mechelen beslisten in februari samen om een punt achter zijn carrière te zetten. “Ik heb me hier altijd thuis gevoeld, maar mijn lichaam verhindert me om te blijven voetballen", vertelde hij eerder op de website.

Zondag wordt Van Cleemput in de bloemetjes gezet met een ereronde voor de wedstrijd tegen Charleroi. Voor Van Cleemput betekent dat een symbolisch afscheid, want het is een duel tegen een ex-club. Hij speelde 59 wedstrijden voor Charleroi en ruim 68 voor KV Mechelen.

De Antwerpse verdediger kwam in 2013 bij de U17 van Mechelen. Na een uitleenbeurt aan Heist in 2015-2016 keerde hij terug naar Mechelen en maakte er in 2016 zijn debuut onder coach Yannick Ferrera. Na een periode bij Charleroi keerde hij in de zomer van 2024 terug achter de Kazerne.

In de jaren die volgden groeide Van Cleemput uit tot een betrouwbare verdediger, geliefd bij de aanhang van Malinwa. Ondanks veel blessureleed bleef hij zich telkens weer inzetten voor de club.

Na de thuiswedstrijd tegen Charleroi wacht voor Malinwa nog een uitmatch tegen Dender om het seizoen af te sluiten. Maar voor Van Cleemput is het zondag dus officieel gedaan bij de Kakkers. Malinwa verliest alvast een clubman in hart en nieren.