KV Mechelen en Charleroi delen de punten in eindeseizoenswedstrijd Achter de Kazerne

Geen winnaar Achter de Kazerne in het duel tussen KV Mechelen en Charleroi. De Zebra's kwamen via een schot van Titraoui op voorsprong. Lauberbach bracht Malinwa verdiend op gelijke hoogte in de tweede helft.

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen is traditiegetrouw ook het ideale moment om enkele spelers in de bloemetjes te zetten. Na meer dan 200 wedstrijden in rood en geel trekt Hairemans opnieuw naar Antwerp. Samen met Van Cleemput kreeg hij een applaus van het AFAS-stadion. Ook Benito Raman, door de supporters verkozen tot speler van het jaar, kreeg een bloemetje uit handen van zijn kind en vriendin.

Pegel van Titraoui

De thuisploeg wou het seizoen mooi afsluiten Achter de Kazerne en zette Charleroi hoog vast. Maar tot kansen kwam KV Mechelen niet. Charleroi nam meer en meer het commando over in de eerste helft al was het bijna Schoofs die zijn eigen doelman verschalkte na een deviatie op een voorzet van Guiagon.

Net voor het halfuur was het wel raak voor de bezoekers. Zorgane leek te laat te komen maar wist zich toch nog tussen Welsh en Belghali vrij te dribbelen. Daarna volgde de aflegger voor Titraoui die van aan het halve maantje de bal enig mooi via de paal in de bovenhoek ramde.

Met Hammar voorop in de strijd en Antonio die zich richting doel probeerde te dribbelen ging KV Mechelen op zoek naar de gelijkmaker maar zonder grote kansen.

Lauberbach scoort één van vele kansen

In het laatste kwart van de wedstrijd stapelden de kansen zich dan toch op voor de thuisploeg. Vooral de ingevallen Lauberbach wrong heel wat kansen om.

Delavallée en de paal stonden eerst nog in de weg van de Duitse spits. Op een corner kon Lauberbach zich aan de tweede paal dan toch wegrukken van het gewoel waardoor hij vrijstaand de gelijkmaker tegen de touwen kon leggen.

Malinwa ging nadrukkelijker dan Charleroi nog op zoek naar de winning goal in het slot maar de doelmannen echt bedreigen lukte niet meer. Zowel Flips als Bafdili kregen nog een schietkans maar trapten zonder al te veel overtuiging tussen de palen.