Volgend jaar nog T1? Vanderbiest heeft het zo wel gehad met situatie bij KV Mechelen

Na het ontslag van Besnik Hasi nam T2 Frederik Vanderbiest over bij Malinwa. Maar zal hij ook volgend seizoen op de bank zitten bij KV Mechelen?

In de competitie pakte KV Mechelen nog 6 op 6 in zijn twee resterende wedstrijden voor de start van de play offs. In die Europe Play Offs moest Malinwa zijn meerdere erkennen in Charleroi. Vooral de vele (5) gelijke spelen zorgden ervoor dat ze Charleroi voor moesten laten.

Want ook thuis tegen Charleroi kwam KV Mechelen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En dan kwam KVM nog eerst op achterstand na een schitterend afstandsschot van Titraoui. Lauberbach kon na enkele gemiste kansen en een poging tegen de paal uiteindelijk dan toch gelijk maken.

Efficiëntie

"Eigenlijk moesten we een doelpunt of twee meer scoren vandaag", zucht KV-trainer Vanderbiest. "Dat moeten we echt nog leren: efficiëntie. Er zijn deze play offs zo 4 wedstrijden geweest die we konden winnen. Dan hadden we 12 op 12 in plaats van 4. Dat is het verschil tussen KV Mechelen en Charleroi", is hij streng.

"We zijn gewoonweg niet killer genoeg", gaat hij verder. "Ook niet bij onze eigen 16 want het schot van Titraoui is niet het eerste afstandsschot dat we tegen krijgen deze play offs."

Volgend seizoen T1?

En de persoonlijke situatie van Vanderbiest dan? "Ik heb nog niets gehoord", is hij eerlijk. "Er werd gezegd dat we in het midden van de play offs de zaken zouden bekijken. Dat is niet gebeurd en telkens opgeschoven. Laat ons ervan uitgaan dat er binnen één of twee weken meer nieuws zal zijn."