Dit gun je niemand: Daam Foulon zichtbaar geraakt na wat fans doen in afscheidsmatch bij KV Mechelen

KV Mechelen speelde zondag zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Charleroi (1-1). Waar Geoffry Hairemans een warm afscheid kreeg, verliep dat van Daam Foulon een stuk pijnlijker.

Foulon kwam twintig minuten voor tijd op het veld en werd door een deel van het publiek op applaus onthaald. Toch was het opvallende fluitconcert niet te negeren. De verdediger trok na de wedstrijd zichtbaar geraakt meteen naar de kleedkamer en weigerde om commentaar te geven.

Coach Fred Vanderbiest had het er moeilijk mee. “Je weet hoe dat gaat met supporters”, zuchtte hij in De Gazet van Antwerpen. “Ik ben het zelf ook geweest."

"Dat is jammer, want Daam heeft steeds met hart en ziel voor deze club geknokt. Na de wedstrijd is het enigszins rechtgezet.”

Foulon was de voorbije seizoenen een vaste waarde bij KV Mechelen. Hij gaf altijd alles voor de club, wat de negatieve reacties nog schrijnender maakt. Vanderbiest benadrukte dat de inzet van Foulon nooit in twijfel getrokken mocht worden.

Steun van Hairemans

Ook ploegmaat Geoffry Hairemans, die zelf afscheid nam, kon de reacties moeilijk plaatsen. “Je zag dat Daam het zich heeft aangetrokken”, bevestigde hij. “Al belette hem dat niet alles te geven tijdens de match. Jammer dat dit gebeurd is.”