Done deal: Charleroi zet toekomstvisie kracht bij met dubbele contractverlenging

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mory Kera en Nathan Okumu hebben hun contract bij Sporting Charleroi verlengd. De twee jonge spelers blijven tot 2026 en 2027 in Charleroi.

Sporting Charleroi heeft deze week het vertrouwen in zijn jonge talenten nogmaals onderstreept met de contractverlenging van twee spelers uit het U23-team. De eerste bevestiging vond plaats op dinsdag en de tweede op donderdag.

De samenwerking met Mory Kera werd als eerste aangekondigd. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2027.

De 16-jarige verdedigende middenvelder maakte dit seizoen indruk bij de U18 en de Zebra Elites, en mocht al enkele keren proeven van het A-elftal tijdens trainingssessies. “Een nieuw sterk signaal van het vertrouwen van de club in haar jonge talenten", klinkt het bij Charleroi.

Donderdag volgde de tweede bevestiging: Nathan Okumu blijft minstens nog een seizoen langer bij de club. De 22-jarige rechtervleugelspeler tekende bij tot 2026 met een optie op een extra jaar.

Charleroi geeft zo een duidelijk signaal: wie zich toont bij de jeugd, krijgt kansen. Benieuwd of we beide heren volgend seizoen vaak aan het werk zullen zien in de Jupiler Pro League.