🎥 Met applaus van de tegenstander: Mechelen neemt afscheid van Geoffrey Hairemans

Na 6 jaar Achter de Kazerne trekt Geoffrey Hairemans volgend jaar een ander shirt aan. In zijn laatste thuiswedstrijd kreeg Hairemans een gepast afscheid.

Nadat hij in 2019 Antwerp verliet voor KV Mechelen, trekt Geoffke Deurne Noord opnieuw naar de Bosuil. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen nadat hij dus 6 jaar de clubkleuren van KV Mechelen verdedigde.

Voor de wedstrijd werd de 33-jarige Hairemans al in de bloemetjes gezet maar de middenvelder moest dan nog een wedstrijd spelen. In de tweede helft volgde dan ook de logische applausvervanging. Zelfs Rik De Mil, trainer van tegenstander Charleroi applaudisseerde mee voor Hairemans.

👋 | De Kakkers nemen afscheid van Geoffry Hairemans. 🔴🟡 #KVMCHA pic.twitter.com/fTjM6UlZM0 — DAZN België (@DAZN_BENL) May 18, 2025

Malinwa-DNA

"Ja, voor jongens zoals Hairemans die 6 jaar bij een club blijven, daar heb ik respect voor", reageert Rik De Mil achteraf. "Een speler met technische kwaliteiten, veel leiderschap, een beetje arrogantie. Mijn applaus was welgemeend", aldus De Mil.

Ook KVM-trainer Fred Vanderbiest was lovend voor de vertrekkende middenvelder. "Zijn finesse gaan we wel missen. 6 jaar bij de club, dat is echt niet niks. Het is ook een jongen die het KV Mechelen-DNA heeft dus het is jammer dat hij vertrekt."

Hairmens kon KV Mechelen niet aan een driepunter helpen tegen Charleroi. KV Mechelen had het merendeel van de kansen tegen de Carolo's maar speelde 1-1 gelijk nadat het eerst op achterstand was gekomen.