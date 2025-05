Hairemans neemt op emotionele wijze afscheid van KV Mechelen: "Ik heb me toch moeten inhouden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geoffry Hairemans heeft zondag afscheid genomen van KV Mechelen in zijn laatste thuiswedstrijd tegen Charleroi. Na zes seizoenen keert de publiekslieveling terug naar zijn oude liefde, Antwerp.

De 1-1 tegen Charleroi stond grotendeels in het teken van het afscheid van Hairemans. De middenvelder maakte in 2019 de overstap van Antwerp naar KV Mechelen, maar keert nu na zes seizoenen terug naar de Bosuil.

“Na mijn vertrek bij Antwerp is KV Mechelen de perfecte keuze gebleken. Ik zal altijd een beetje een Kakker blijven. Deze club zit in mijn DNA", blikte hij terug in Het Nieuwsblad.

Hairemans kreeg van coach Fred Vanderbiest een basisplaats en werd na 65 minuten onder luid applaus gewisseld. De Mechelse fans bedankten hun clubicoon met een staande ovatie. “Ik heb me toch moeten inhouden", gaf Hairemans eerlijk toe.

“Ik voelde het wel. Ach, ik zal het hier enorm missen, maar aan alle mooie liedjes komt een einde.”

Voor Hairemans lonkt nu een nieuw hoofdstuk bij Antwerp, waar hij hoopt zijn carrière in schoonheid voort te zetten. Toch verlaat hij Mechelen niet zonder emoties. “Deze club blijft voor altijd in mijn hart", besloot hij.