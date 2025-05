Blunder zorgt voor zekerheid over zege: Westerlo duwt OH Leuven nog wat dieper in crisis

OH Leuven heeft ook thuis tegen KVC Westerlo niet weten te winnen. De troepen van Chris Coleman blijven zo in een diepe crisis achter, al gaat het in de Europe Play-offs eigenlijk om niets meer.

Charleroi is al zeker van de eindwinst in de Europe Play-offs. Voor de andere vijf ploegen gaat het dus over niet veel meer dan televisiegelden en de eer. Toch wilden OH Leuven en Westerlo er nog wel wat van maken in het duel tussen beide ploegen.

De Leuvenaars hadden al veel gelijke spelen gepakt en waren dringend op zoek naar een overwinning, terwijl Westerlo zijn status van 'aantrekkelijk team' wilde waarmaken. En dus was de vraag wat het zou geven in het onderling duel.

Duel dat over niets gaat?

Een wedstrijd die eigenlijk over niets gaat? Dat is voor beide ploegen een moeilijk team om op te laden. Zeker op het einde van het seizoen. Beide teams wilden zich echter nog wel een keertje opladen.

En zo kregen we alles bij elkaar toch nog een vrij aangenaam duel voor de kiezen. OH Leuven wilde er in eigen huis wel wat van maken, maar het botste vaak op een stevige muur. En aan de overkant was het wél raak.

Van Den Keybus kon de eerste grote kans van de avond meteen omzetten in een doelpunt. En zo kon Westerlo met een voorsprong de rust in, goed voor het vertrouwen ook meteen.

Blunder maakt de match monddood

Na de pauze wilde OH Leuven iets terugdoen, maar het slaagde er niet echt in om de netten te doen trillen. Aan de overkant was het tien minuten voor tijd Devine die de boeken helemaal dicht deed door een flater in de Leuvense defensie.

Westerlo wint zo in Leuven en doet een goede zaak in de stand. Het is nu alleen tweede, op vier punten van winnaar Charleroi. Voor OH Leuven wordt het stilaan een moeilijk seizoenseinde.