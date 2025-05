Timmy Simons zegt waar het op staat na eindeseizoensmatch tegen OH Leuven

KVC Westerlo deed een goede zaak met oog op de tweede plaats in de Europe Play-offs. Op bezoek bij OH Leuven werd met 0-2 gewonnen in een wedstrijd die eigenlijk nog weinig belang had. En net daarom had hij misschien wel een belang?

KVC Westerlo heeft - net als OH Leuven - niets meer om voor te spelen. Een beetje eer en prestige, een beetje televisiegelden die gradueel omhoog gaan per plaats. Maar echt niet meer dan dat. Pittige transferzomer? En dus kon Timmy Simons als hij dat wou ook al eens wat roteren en dingen uit gaan proberen naar volgend seizoen toe. Het zou namelijk wel eens een pittige transferzomer kunnen worden met heel wat transfer aan inkomende én uitgaande kant. Toch had hij zijn spelers vooraf een duidelijke incentive gegeven: er geen overbodige wedstrijd van maken qua ingesteldheid. "We wilden dat de spelers hun motivatie lieten zien", klonk het bij de coach achteraf in Het Nieuwsblad. Spelen voor een transfer? Sommigen spelen voor een transfer, anderen voor een contractverlenging, anderen voor meer kansen volgend seizoen. "Het was geen eindeseizoensmatch en daar ben ik blij om." Volgende week willen De Kemphanen in eigen huis met een positieve noot afsluiten tegen Standard. Bij een nieuwe overwinning dan zou de tweede plaats in de Europe Play-offs (en achtste plaats in het totaal) binnen kunnen zijn.