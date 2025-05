Drie keer kampioen met Club Brugge en bijna van Standard, maar nu een vrije speler

Deze zomer zullen vrije spelers (en dus gratis) nog steeds zeer gewild zijn op de transfermarkt. Ook Federico Ricca wordt deze zomer een vrije speler. Hij doorzwom al heel wat watertjes de voorbije jaren en beleefde hoogdagen in België.

Hier was gedurende zes jaar dat Federico Ricca de aanvallers van de Belgische competitie trotseerde. Club Brugge had drie miljoen uitgegeven om hem te halen vanuit Malaga tijdens de zomerse transferperiode van 2019.

De Uruguayaanse international (één selectie met de Celeste) heeft zijn prijzenkast goed gevuld bij het Venetië van het Noorden: drie keer Belgisch kampioen in drie jaar. Maar hij had meer moeite om zich als vaste waarde te vestigen en was het slachtoffer van de verschroeiende concurrentie in de verdediging.

Wat nu na Leuven?

In 2022 had Standard interesse in hem getoond. Maar Ricca is uiteindelijk bij Leuven beland. Daar heeft hij de grens van 85 gespeelde wedstrijden voor de Leuvenaars bereikt.

Afwisselend tussen de bank en de basisopstelling in de Europe Play-offs, beleeft hij zijn laatste weken in de universiteitsstad. Zijn contract loopt immers af in juni en de club heeft bevestigd dat het contract niet zal worden verlengd.

Op 30-jarige leeftijd zal de verdediger dus op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging deze zomer. Zal hij zich richten op een derde Belgische club? Of keert hij terug naar Uruguay? Hij heeft niet meer in eigen land gespeeld sinds 2016. Wait & see ...