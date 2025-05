Simons geeft jong talent een kans bij Westerlo, maar waar was Vuskovic? "Ik zie ook wat ik zie op training"

Timmy Simons en zijn ploeg hebben hun opdracht op het veld van OHL feilloos uitgevoerd. Met een 0-2 overwinning en speelminuten voor Irsan Muric was het een geslaagde avond voor de Kemphanen.

“Het is niet makkelijk om in die laatste wedstrijden te weten wat je kan verwachten", gaf Simons aan in De Gazet van Antwerpen. “We wilden er geen eindeseizoenswedstrijd van maken, maar de jongens moesten wel de motivatie uit zichzelf halen. Voor de ene is dat een contractverlenging, de andere een transfer.”

Debuut voor Muric

Opvallend was het debuut van de 20-jarige spits Irsan Muric. Simons gaf hem zijn eerste minuten in het eerste elftal en was daar duidelijk over. “Hij bedankte me na de wedstrijd, maar ik heb geantwoord dat er geen bedankjes zijn bij mij. Als je bij mij speelt, heb je het laten zien op training. Ik geef geen cadeaus.”

De jonge Muric liet de voorbije weken een goede indruk na op training. “Nu moet hij bevestigen wat hij de laatste veertien dagen laten zien heeft", aldus Simons.

Geen Vuskovic

Niet iedereen kreeg speelminuten in Leuven. Luka Vuskovic bleef op de bank, maar dat was volgens Simons een moeilijke keuze. “Je weet ook wat je aan Luka hebt, maar het is ook een zwaar seizoen geweest. Ik zie ook wat ik zie op training. Voor mij is het elke dag werken voor je plaats in het weekend.”

Westerlo speelt nog één thuiswedstrijd, volgende week zaterdag tegen Standard. De Kemphanen staan momenteel tweede in de Europe play-offs.