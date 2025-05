Vet van de soep? Krijgt Rik De Mil spelers nog opgeladen voor allesbeslissende finale?

Charleroi dwong vorig weekend de zege af in de Europe Play Offs en zal tegen Antwerp of KAA Gent uitmaken wie het laatste Europese ticket pakt. Krijgt Rik De Mil zijn troepen klaargestoomd?

Zege al binnen

In de Champions Play Offs streden dit jaar 6 ploegen om 5 belangrijke plaatsen. In de Europe Play Offs is het al enkele jaren slechts één plek die iets oplevert en dat is de eerste plek. Charleroi begon aan de Europe Play Offs als één van de favorieten om te winnen en deed dat uiteindelijk ook.

Maar op het veld van KV Mechelen konden de Carolo's niet de kers op de taart zetten. Charleroi was lange tijd de mindere ploeg en kwam goed weg met een gelijkspel. "Al was de eerste helft echt niet slecht", oordeelt trainer Rik De Mil. "Nee, daar konden we wel met meer tegendoelpunten richting rust gaan", valt KV-trainer Fred Vanderbiest in.

"Ze waren in de tweede helft inderdaad beter dan ons. We hadden beter kunnen doen maar laat ons eerlijk zijn. Is een punt op het veld van KV Mechelen slecht? Ik denk dat niet", analyseert De Mil verder. "En", gaat hij verder. "De mentaliteit in de kleedkamer zit echt nog wel goed", stelt hij gerust.

Op twee gedachten hinken

En toch, Charleroi gaf toch wel wat kansen weg Achter de Kazerne. "Dat is waar, we gaven de bal ook wel wat te gemakkelijk weg. Niet iedereen deed de volle 110% zijn best. En op het veld van KV Mechelen kom je er niet aan 95%", aldus De Mil.

"Maar", verzekert hij meteen. "Is dat ook niet menselijk? De druk is er deze twee weken een keertje af. De jongens willen ook niet geblesseerd raken of tegen een gele kaart of schorsing lopen. Ik heb een dubbel gevoel na vandaag. Het was niet slecht, maar we konden veel beter", besluit hij.