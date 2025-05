Geoffrey Hairemans onthult pittig detail over transfer naar Antwerp

Afgelopen week maakte Antwerp de return van Geoffrey Hairemans bekend. De 33-jarige middenvelder kreeg in zijn laatste thuiswedstrijd bij KV Mechelen nog een mooie applauswissel cadeau.

Na 6 jaar trekt Hairemans de deur achter zich dicht Achter de Kazerne. En dat is toch met gemengde gevoelens bij de speler zelf: "Ik heb de tranen moeten tegenhouden", gaf hij toe na de wedstrijd. "Ik heb me hier enorm geamuseerd en ga het missen. Maar misschien is het na 6 jaar wel tijd om andere oorden op te zoeken."

In januari al getekend

Hairemans trekt niet als enige KV Mechelen-speler naar Antwerp deze zomer, ook linksachter Daam Foulon maakt de overstap naar de stad ten noorden van Mechelen. Heeft de overstap van Foulon geholpen voor Hairemans?

Totaal niet, blijkt uit het antwoord van Hairemans. "Want ik had voor Daam getekend, begin januari al", onthult hij. "Maar we hebben er bewust lang mee gewacht om het bekend te maken. Waarom? KV Mechelen betaalde me op dat moment nog een half jaar, daarom wou ik het niet bekendmaken", aldus Hairemans.

Laatste minuten Achter de Kazerne

De (nu nog) Malinwa-speler kan in theorie nog op het veld van OH Leuven spelen op de laatste speeldag maar dat staat niet in zijn planning. "Ik heb mijn laatste minuten hier thuis gespeeld en zal normaal niet meer spelen", vertelt hij.

"Ik zal erbij zijn natuurlijk maar sportief moet het niet meer dus waarschijnlijk heb ik mijn laatste minuten voor KV Mechelen in eigen huis gespeeld. En hopelijk spelen we volgend jaar Europees met Antwerp", besluit Hairemans met een knipoog.