Ex-trainer weet duidelijk waar het misloopt bij KV Kortrijk: "Als ik was gebleven, waren ze niet gedegradeerd"

Na zijn vertrek bij KV Kortrijk, dat inmiddels degradeerde naar 1B, maakt Freyr Alexandersson indruk bij het Noorse SK Brann. Toch doet de degradatie van KVK hem heel veel pijn.

Volgens Alexandersson was het gebrek aan een duidelijke langetermijnstrategie de oorzaak van de degradatie bij KVK. “Toen ik tekende bij Kortrijk, hoopte ik dat ze uit het verleden geleerd hadden en dat ze een langetermijnstrategie zouden uitwerken”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

“Ik heb daar meermaals nadrukkelijk op gewezen en kreeg de belofte dat dit zou gebeuren, maar uiteindelijk was ik te naïef en was er absoluut geen plan. Als ik was gebleven, waren ze niet gedegradeerd. Daar ben ik zeker van.”

De degradatie van Kortrijk na 17 jaar doet Alexandersson dan ook enorm veel pijn. “Maar ik zag het wel ergens aankomen. Beslissingen werden vaak genomen op basis van emoties en angst voor wat anderen over de club zouden vinden. Dat is hoe ik het daar heb ervaren. Als je ziet dat de sportieve cel in Kortrijk op 18 maanden tijd vijf keer wisselt van cultuur, dan is er iets serieus mis.”

Wat moet er veranderen bij KVK?

Om snel terug te keren naar de hoogste klasse moet Kortrijk volgens hem eerst werken aan een duidelijke clubidentiteit en een helder sportief beleid. “Ze zouden ook meer moeten doen aan de jeugdwerking. Het gat tussen de jeugdacademie en het eerste elftal is nu veel te groot. Dat zijn fundamentele zaken die zo snel mogelijk uitgeklaard moeten worden. Daarna volgt de rest”, benadrukt de voormalige coach.

Of de IJslander ooit terugkomt naar België als coach? “Ik zeg nooit nooit. In januari had ik al enkele aanbiedingen, maar momenteel wil ik niet terugkeren naar België. Al laat ik de deur op een kier.”