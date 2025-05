🎥 Patro laat niets aan het toeval over en brengt Tomorrowland-vibes naar Maasmechelen voor cruciale promotiewedstrijd

Patro Eisden Maasmechelen heeft zich ten koste van Lokeren-Temse geplaatst voor de barragematch om promotie naar de Jupiler Pro League. De Limburgers ontvangen deze zondag Cercle Brugge voor de heenwedstrijd.

Met de promotiedroom binnen handbereik leeft heel Maasmechelen mee. Patro begint met een sterke uitgangspositie: de heenmatch wordt op 18 mei in eigen stadion gespeeld, de return volgt op 23 mei in Brugge. Twee duels die zullen bepalen of Patro volgend seizoen mag aantreden in de Jupiler Pro League.

De club laat niets aan het toeval over en zet volop in op sfeer en beleving. Voor en na de heenwedstrijd van zondag organiseert Patro exclusieve DJ-sets in en rond het stadion.

Het Maasmechelse talent DJ Anthony Chaniotakis zorgt voor de opwarming met stevige techno vibes. De hoofdact is niemand minder dan Cellini, een internationaal bekende DJ die onder andere op Tomorrowland, Extrema en Pukkelpop stond.

Ook op het vlak van supportersbeleving laat Patro zich niet onbetuigd. Vorig weekend werden al drieduizend gratis paarse shirts uitgedeeld aan de fans, maar voor zondag werd nog eens een extra lading besteld. Alles moet paars kleuren voor wat een historische avond kan worden.

De kaartverkoop loopt als een trein en de VIP-zone is zelfs al volledig uitverkocht. De club van Stijn Stijnen lijkt alvast klaar om een eerste positief resultaat te halen tegen Cercle.