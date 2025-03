Kortrijk leeft nog en geeft zwak KAA Gent een enorme dreun richting Champions' Play-Offs

KAA Gent heeft in eigen huis een erg pijnlijke nederlaag geleden tegen staartploeg KV Kortrijk. Daardoor begint het de eindstrijd op een zesde plaats. De Kerels van hun kant komen een klein stapje dichter bij de ploegen boven hen en krijgen zes wedstrijden om zich te proberen redden.

KAA Gent kon mits een overwinning een prima zaak doen in de stand en over Royal Antwerp FC naar de vijfde plaats springen in het klassement bij de start van de Champions' Play-Offs. Aan de andere kant van het klassement kon ook KV Kortrijk elk punt goed gebruiken in de strijd tegen degradatie.

Danijel Milicevic zag geen reden om te wisselen na de zege tegen Antwerp vorige week. Dezelfde elf spelers verschenen aan de aftrap. Bij KV Kortrijk keerden Abdelkahar Kadri en Brecht Dejaegere terug in de basis. Die eerste miste vier matchen door een verrekking en door ziekte.

Matig Gent onder de voeten gelopen

Gent en de slotspeeldag van de reguliere competitie? Dat zorgt altijd voor wat extra stress. Zo verloren ze ooit van Oostende en zagen ze zo de play-offs in rook opgaan. Deze keer waren ze vooraf zeker, maar op vijf furieuze openingsminuten na gaf dat allerminst vleugels.

Integendeel: gaandeweg de eerste helft kwamen De Kerels uit Kortrijk - die met een vol uitvak van 1000 fans naar de Planet Group Arena waren gekomen - beter in de wedstrijd en op slag van rusten kon man in vorm Ambrose de 0-1 van dichtbij binnenwerken na voorbereidend werk van Mehssatou.

Meteen na de pauze probeerde Gent de bakens te verzetten, maar Goore miste een kans van heel dichtbij onbegrijpelijk. Aan de overkant was het wél raak, want nadat Kostons Kotto in de luren legde kon Ilaimaharitra er 0-2 van maken.

Bittere eindstrijd

De 0-3 was daarna even dichterbij dan de 1-2, want Kostons vond Vandenberghe op zijn weg en Ndjeungoue de onderkant van de lat. Uiteindelijk kon de ingevallen Fadiga er nog 1-2 van maken en bij een ferm opstootje met hem kreeg Ndjeungoue nog een rode kaart.

De drie punten gingen wel mee naar Kortrijk en dat was op basis van de hele wedstrijd eigenlijk verdiend te noemen tegen een bleek Gent. Beide ploegen hebben werk aan de winkel in de play-offs.